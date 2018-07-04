Antalya'da hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Fatma Öncel'in beslediği koyunlardan biri, ikiz kuzu doğururken öldü. Öncel ise ölen hayvanın güçsüz kuzularını vitaminler vererek beslemeye başladı. Öncel, yaklaşık 1 hafta sonra kendilerine gelen yavrulara titizlikle bakmaya başladı. Öncel "evimin neşesi" dediği minik yavruları, "Çağırınca hemen koşturarak geliyorlar. Sesimi duydukları an bağırıyorlar, bensiz durmuyorlar. Çocuklarım gibi, büyüdüklerinde onları kesmeyeceğim. Satmayacağım da. Onlara kıyamam ben" dedi.
Kuzuların sessizliği
Etiketler: Antalya
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.