Yol Durumu
  1. Türkiye ağlıyor
  2. Planlı vahşet

la tedavi edilmez!

Kanser zakkumla tedavi edilmez!
Kanser önlenemeyen bir hızla artıyor. Bu sinsi hastalıktan korunmanın yolu lı beslenmekten geçiyor.
hastaları, çoğu zaman bitkisel ürünleri kullanarak hastalığın olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyor. Onkolog Tayfun Hancılar, bunun oldukça yanlış bir davranış olduğunu söylüyor.
"Doğadan toplanarak tüketilen ve tek başına kanseri tedavi eden bitki ya da mucize besin yoktur. Ancak kanser tedavisi esnasında destekleyici besinler ve kanser riskini azaltan beslenme seçimleri vardır" bilgisini veriyor. Bitkilerin faydaları hakkında bilgi veriyor...
ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendiren zerdeçal, kan şekerini düşürüyor. Kanseri önlemiyor ya da tamamen iyileştirmiyor.
: Bağışıklık sistemini güçlendiren zakkum, kanseri hücrelerinin radyoterapiye duyarlılığını artırıyor. Bu nedenle zakkum, yalnızca hastalıklardan koruyor.
KEFİR: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Tüketilmesi kemoterapi yi destekliyor.
Ancak kanseri önlemiyor.
Etiketler: , ,
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar