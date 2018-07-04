Kanser zakkumla tedavi edilmez!

Kanser önlenemeyen bir hızla artıyor. Bu sinsi hastalıktan korunmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor.
Kanser hastaları, çoğu zaman bitkisel ürünleri kullanarak hastalığın olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyor. Onkolog Tayfun Hancılar, bunun oldukça yanlış bir davranış olduğunu söylüyor.
"Doğadan toplanarak tüketilen ve tek başına kanseri tedavi eden bitki ya da mucize besin yoktur. Ancak kanser tedavisi esnasında destekleyici besinler ve kanser riskini azaltan beslenme seçimleri vardır" bilgisini veriyor. Bitkilerin faydaları hakkında bilgi veriyor...
ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendiren zerdeçal, kan şekerini düşürüyor. Kanseri önlemiyor ya da tamamen iyileştirmiyor.
ZAKKUM: Bağışıklık sistemini güçlendiren zakkum, kanseri hücrelerinin radyoterapiye duyarlılığını artırıyor. Bu nedenle zakkum, yalnızca hastalıklardan koruyor.
KEFİR: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Tüketilmesi kemoterapi yi destekliyor.
Ancak kanseri önlemiyor.
Kanser hastaları, çoğu zaman bitkisel ürünleri kullanarak hastalığın olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyor. Onkolog Tayfun Hancılar, bunun oldukça yanlış bir davranış olduğunu söylüyor.
"Doğadan toplanarak tüketilen ve tek başına kanseri tedavi eden bitki ya da mucize besin yoktur. Ancak kanser tedavisi esnasında destekleyici besinler ve kanser riskini azaltan beslenme seçimleri vardır" bilgisini veriyor. Bitkilerin faydaları hakkında bilgi veriyor...
ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendiren zerdeçal, kan şekerini düşürüyor. Kanseri önlemiyor ya da tamamen iyileştirmiyor.
ZAKKUM: Bağışıklık sistemini güçlendiren zakkum, kanseri hücrelerinin radyoterapiye duyarlılığını artırıyor. Bu nedenle zakkum, yalnızca hastalıklardan koruyor.
KEFİR: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Tüketilmesi kemoterapi yi destekliyor.
Ancak kanseri önlemiyor.
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