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Hadımköy'de fabrika ı

Hadımköy'de bulunan bir fabrikada çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Hadımköy'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 10:36
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