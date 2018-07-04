İntihar değil cinayet

İstanbul Güngören'deki intihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı. Korkunç olay geçtiğimiz Perşembe yaşandı. Polis, intihar ihbarı aldığı evin kapısını çaldı. Evli ve iki çocuklu Hatice Uzun'un (34) cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının evde bulunan eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28), Uzun'un kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini anlattı.
'ENİŞTEMİ ALDATTI'
Ancak ekipler durumdan kuşkulandı. Soruştarma sürerken Bilal Takır, polisi aradı. Ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Teslim olmak istediğini söyledi. Gözaltına alınan zanlı sorgusunda, "Ablam eniştemi aldatıyordu. Bu yüzden sinirlenip onu ellerimle boğarak öldürdüm. Daha sonra doğalgaz borusuna asıp intihar süsü verdim" diye konuştu. Güngören Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hatice Uzun'un eşi O.U.'nun da ifadesini aldı. Cinayeti itiraf eden Bilal Takır ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada da ifadesini tekrarlayan katil, tutuklandı...
Kardeş kurbanı olan Hatice Uzun, 34 yaşındaydı. Kendisinden geriye, güler yüzüyle poz verdiği bu fotoğraf kaldı...
'ENİŞTEMİ ALDATTI'
Ancak ekipler durumdan kuşkulandı. Soruştarma sürerken Bilal Takır, polisi aradı. Ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Teslim olmak istediğini söyledi. Gözaltına alınan zanlı sorgusunda, "Ablam eniştemi aldatıyordu. Bu yüzden sinirlenip onu ellerimle boğarak öldürdüm. Daha sonra doğalgaz borusuna asıp intihar süsü verdim" diye konuştu. Güngören Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hatice Uzun'un eşi O.U.'nun da ifadesini aldı. Cinayeti itiraf eden Bilal Takır ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada da ifadesini tekrarlayan katil, tutuklandı...
Kardeş kurbanı olan Hatice Uzun, 34 yaşındaydı. Kendisinden geriye, güler yüzüyle poz verdiği bu fotoğraf kaldı...
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