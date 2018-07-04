Hayata el uzattılar

Kahramanmaraş Andırın'da eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğu bırakan Z.K.'yı polisler elinden yakaladı. Diğer polis ise genç kadının tüm çabalarına karşın elini sıkıca tutarak bırakmadı. 2 dakika boyunca direnen kadın, güçlükle yukarıya çekildi. Z. ambulansla hastaneye götürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi yürürken dengesini kaybetti. 10 metre yükseklikten atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren genç, suyun içinden çıkamadı. Kanala inen iki vatandaş, boğulma tehlikesi yaşayan gence elini uzattıp hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İstanbul Esenyurt'ta tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi yürürken dengesini kaybetti. 10 metre yükseklikten atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren genç, suyun içinden çıkamadı. Kanala inen iki vatandaş, boğulma tehlikesi yaşayan gence elini uzattıp hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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