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Hayata el uzattılar

’da atık su kanalına düşen genç, vatandaşlarca çıkartıldı. Kahramanmaraş’ta ise intihar etmek isteyen kadın, son anda kurtarıldı

Hayata el uzattılar
Kahramanmaraş Andırın'da eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğu bırakan Z.K.'yı polisler elinden yakaladı. Diğer polis ise genç kadının tüm çabalarına karşın elini sıkıca tutarak bırakmadı. 2 dakika boyunca direnen kadın, güçlükle yukarıya çekildi. Z. ambulansla hastaneye götürüldü.



'ta tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi yürürken dengesini kaybetti. 10 metre yükseklikten atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren genç, suyun içinden çıkamadı. Kanala inen iki vatandaş, boğulma tehlikesi yaşayan gence elini uzattıp hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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