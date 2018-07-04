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Habur’da rafting Kato'da paraşüt

Devletin teröre demir yumruğunu göstermesi, halka şefkat elini uzatmasıyla ’ın Beytüşşebap İlçesi yıllardır özlem duyduğu huzura kavuştu. Terörün yok edilmesiyle bölge halkı Habur Çayı’nda rafting, ’nda yamaç paraşütü yapmaya başladı

Habur’da rafting Katoda paraşüt
Beytüşşebap Belediyesi'ne atanan ve ilçenin ismini terörden arındırmak için canla başla çalışan Kaymakam Murat Şener ilçedeki değişimi TAKVİM'e anlattı. Şener, "Burada çocuklar pet şişeleri çuvallara doldurup nehirde oynuyorlardı. Bunun üzerine profesyonel rafting ekibi getirtip Habur Nehri'nde rafting yapılmasına olanak sağladık. Eskiden terör örgütünün yuvası olarak görülen Kato Dağı'nda şimdi yamaç paraşütü yapılıyor. Kato Dağı'nda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Gençlere unutamayacağı anılar yaşatarak hizmet etmeye devam edeceğiz. İnsanlar artık resim sergilerini gezebiliyor, tiyatrolar izleyebiliyor."



TERÖR nedeniyle halkın gidemediği Habur Çayı'nda artık genç çocuklar profesyonel rafting bile yapıyor.



Devletin teröre demir yumruğunu göstermesi, halka şefkat elini uzatmasıyla 'ın Beytüşşebap İlçesi yıllardır özlem duyduğu huzura kavuştu. Terörün yok edilmesiyle bölge halkı Habur Çayı'nda rafting, 'nda yamaç paraşütü yapmaya başladı


BETÜL USTA
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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