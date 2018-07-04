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Geyik yaptı!

Geyik yaptı!
Dünyada sadece 'ın Amanos dağlarında yaşayan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği 'te görüntülendi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, koruma altına alınan böceğin nesli tükenme tehdidi altında olduğunu söyledi. Böceğin çok büyük olduğunu için halk dilinde 'Allah'ın öküzü' olarak ta adlandırıldığını ifade eden Avcı, "Bu doğada en büyük böceklerden bir tanesi. Ama asıl geyik böceğidir" dedi. 'da sanal ortamda 150 bin dolara satılan böcek, yalnızca 2 gün yaşayabildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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