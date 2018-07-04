Toplumda hemen herkes, bel ağrısından yakınıyor. Akıllara ilk olarak 'Fıtık oldum' düşüncesi geliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, bel fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Bel fıtığının insan hayatındaki verimliliği düşürdüğünü belirten Dr. Erdoğan, bu hastaların istirahat değil egzersiz yapması gerektiğini belirtiyor. Her ağrının bel fıtığının belirtisi olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bacak da ağrıyorsa o tarafta bel ağrısı daha fazladır. Bu ağrı, bel fıtığının bulgusu olabilir. Ağrı kalçadan topuğa kadar yayılabilir. Uyuşukluk ve güçsüzlüğe karşı dikkatli olunmalı. Çünkü, uyuşukluk ve güçten düşme çok sık olmasa bile sinire olan baskının fazla olduğunun işaretidir. Karıncalanma, bacağın genellikle alt kısmında ve ayakta oluyorsa, fıtık ihtimali vardır. Vücutta etkili olan kramp, genellikle etkilenen sinirin kontrol ettiği kaslarda meydana gelir. Bazen belde de olabilir" diyor.
Fıtığın çaresı egzersiz
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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