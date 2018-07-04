Çarptı kaçtı!

Korkunç kaza dün Adana'da yaşandı. Yunus Emre A. (19) yönetimindeki pick-up araç market önündeki taburelerde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp'e (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan market camından içeri savruldu. Yaşadığı şoku atlatan anne Ayşe Barut ise yerden kalktı. Çocuklarının yardımına koştu. Çevredeki vatandaşlar da yaralılara müdahale etti. Anne ve çocukları çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından araç sürücüsü Yunus Emre A. kaçtı. Polis ise market önüne giderek inceleme yaptı. Vatandaşlar, dar olan yolda sürekli kaza olduğunu ve araçların buradan çok hızlı geçtiğini söyledi. Aynı yerde bir otomobilin çarpması sonucu bir çocuğun öldüğünü belirten öfkeli kalabalık, aracı parçalamak istedi. Polis ekipleri ise vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hızını alamayan araç, yoldan çıktı. Kaldırımda oturan aileye böyle çarptı.
Kazanın ardından sürücü kaçtı. Çevredekiler ambulansı aradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hızını alamayan araç, yoldan çıktı. Kaldırımda oturan aileye böyle çarptı.
Kazanın ardından sürücü kaçtı. Çevredekiler ambulansı aradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.