Cankurtaran başkan

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, dün boğulma tehlikesi geçiren tatilcinin imdadına yetişti. Kocadon, sahildeki bir restoranda otururken denizde hareketsiz duran birini fark etti. Kıyafetleriyle denize atlayıp, boğulmakta olan kadını sudan çıkartan Kocadan, tatilciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, boğulmakta olan tatilciyi son anda kurtardı.
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, boğulmakta olan tatilciyi son anda kurtardı.
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