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Amca ve yeğenini kurşuna dizdi

Amca ve yeğenini kurşuna dizdi
Kahramanmaraş'ta Alaaddin Çiftçi (44), 17 yıl önce eşi Dürdane Ölübey'den boşandı. Çiftçi ile eski eşinin ailesi arasında husumet başladı. Çiftçi, önceki akşam mahallede karşılaştığı eski eşinin kardeşi Mehmet Ölübey (38) ve amcası Atilla Ölübey'e (51) ateş açtı. Hastaneye kaldırılan amca yeğen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Çiftçi ise kısa süre sonra katliamda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.


Sırrıberk ARSLAN
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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