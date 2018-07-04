Akıl'diş'ı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırladı. Masaya oturan eşi Hüseyin Töngül ise önündeki ekmeği böldüğünde, içinde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı anlamaya çalışan ve Töngöl, eşinin takma dişini bilerek ekmeğin içerisine koyabileceğini düşündü. Eşini, "Bu ne demek oluyor, takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun" diyerek azarladı. Ağzını açan kadın, dişlerinin yerinde olduğunu kanıtladı.
SAHİBİNİ ARIYOR
Töngül de büyük bir şaşkınlıkla ekmeği incelemeye başladı. Dişlerin ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü. Gülümser Töngül, "Bu diş ekmeğin içinden çıktı. Kahvaltı yapacağız sabah. Bende koyunlara bakıyordum, eşim geldi bana kızdı, dişini neden ekmeğin içine koydun. Ben de 'Ekmeğin içine diş mi konurmuş' dedim. Ben de eve geldim ekmeğin içinde diş var. Fakat benim dişim ağzımda, bu diş ekmeğin içinden çıktı. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çocuklarda eşimde ekmek getiriyor, ekmeğinde nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Sahibi aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın. Dişi, koyduğu yerden düşmüş olabilir" dedi.
SAHİBİNİ ARIYOR
Töngül de büyük bir şaşkınlıkla ekmeği incelemeye başladı. Dişlerin ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü. Gülümser Töngül, "Bu diş ekmeğin içinden çıktı. Kahvaltı yapacağız sabah. Bende koyunlara bakıyordum, eşim geldi bana kızdı, dişini neden ekmeğin içine koydun. Ben de 'Ekmeğin içine diş mi konurmuş' dedim. Ben de eve geldim ekmeğin içinde diş var. Fakat benim dişim ağzımda, bu diş ekmeğin içinden çıktı. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çocuklarda eşimde ekmek getiriyor, ekmeğinde nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Sahibi aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın. Dişi, koyduğu yerden düşmüş olabilir" dedi.
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