Tezgahı küçük gönlü büyük

İstanbul'da tekstil sektörü üzerine işyeri bulunan Şahin Genç (60), sekiz yıl önce battı. Memleketi Ordu'ya taşındı. Şimdilerde simitçilik yapak Genç, tezgahının camına "Karnın açsa, paran yoksa çekinmeden isteyebilirsin" yazdı. "Açlığın ne demek olduğunu iyi bilirim" ifadesini kullandı.