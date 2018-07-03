Yol Durumu
  1. Öğretmen kapmaca
  2. Firar keyfi denizde bitti

Tezgahı küçük gönlü büyük

Tezgahı küçük gönlü büyük
İstanbul'da tekstil sektörü üzerine işyeri bulunan Şahin Genç (60), sekiz yıl önce battı. Memleketi Ordu'ya taşındı. Şimdilerde simitçilik yapak Genç, tezgahının camına "Karnın açsa, paran yoksa çekinmeden isteyebilirsin" yazdı. "Açlığın ne demek olduğunu iyi bilirim" ifadesini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar