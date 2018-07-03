İstanbul'da tekstil sektörü üzerine işyeri bulunan Şahin Genç (60), sekiz yıl önce battı. Memleketi Ordu'ya taşındı. Şimdilerde simitçilik yapak Genç, tezgahının camına "Karnın açsa, paran yoksa çekinmeden isteyebilirsin" yazdı. "Açlığın ne demek olduğunu iyi bilirim" ifadesini kullandı.
Tezgahı küçük gönlü büyük
Etiketler: İstanbul
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.