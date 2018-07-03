ABD'de yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen 27 yaşındaki Burak Akıl, geçtiğimiz hafta sonu New Jersey eyaletinin Wyoming kentinde bulunan Grand Teton Milli Parkı'nda bir tırmanış gerçekleştirdi. Ancak Akıl, tırmanışı esnasında dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. İki yakın arkadaşı, genç dağcının cesedine Teewinot Dağı'nın doğu yakasındaki zirvede ulaştı. 27 yaşındaki Burak Akıl'ın hemşire olduğu, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde eğitim aldıktan sonra bir süre Newton Tıp Merkezinde çalıştığı, son olarak ise Paterson kentinde Joseph Tıp Merkezinde çalıştığı belirtildi.
Son tırmanış
Türk dağcı, ABD'de zirveden düşerek can verdi
Etiketler: New Jersey , Burak Akıl , ABD
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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