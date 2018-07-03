'Seminç'ten uçuyor

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesi'nde düzenlenen 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nde, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk damga vurdu. Öztürk'ün 'Pitts S-2B' uçağıyla yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti. Uçuş sonrası alkışlanan Öztürk, hayranlarına imza verdi. Semin Öztürk, 14 Temmuz'da Romanya'daki uçuş gösterisine katılacağını belirterek, "Romanya'dan uçuş için talep aldık ve ben de yurt dışı ilk uçuşumu gerçekleştireceğim 14 Temmuz'da. Bu nedenle çok heyecanlıyız, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her şey şu anda yolunda gidiyor. İnşallah Türk bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" diye konuştu. Almanya'dan gelen ve model helikopteriyle gösteri sunan 33 yaşındaki Simone Zunterer ise "9 yıldan beri bu hobiyle ilgileniyorum. Helikopter uçurmayı kendim öğrendim. Burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. 'Kadınlar bunu yapamaz' önyargıları var; ama kadınlar burada yavaş yavaş olmaya başlıyor. Dünya çapında 5- 6 kadın var. Tabii daha çok kadın görmekten mutluluk duyacağım" dedi.
Semin Öztürk, adeta Türkiye'nin adını bulutlara kazıyor.
Semin Öztürk, adeta Türkiye'nin adını bulutlara kazıyor.
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