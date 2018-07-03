Papağan boşanması

İSTANBUL'DA bir çocukları bulunan ev hanımı E.S. ile işletmeci R.S.'nin 3 yıllık evliliği, köpek ve papağan yüzünden yıkıldı. Eve köpek ve papağan alan R.S., eşinin "Evde bebek var, bu hayvanlara bakamayız, onları geri götür" tepkisiyle karşılaşınca "O zaman onların yerine sen git" deyip eşini evden kovdu. İki ay babaevinde kalan E.S., eşinin barışma girişiminde bulunmaması üzerine boşanma kararı aldı. Eşinden 100 bin TL tazminat talep etti. Çocuğu ve kendisi için bin 500 TL nafaka istedi.





ÜMIT UZUN