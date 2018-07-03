Kocamı babam kaçırdı

IĞDIR'da yaşayan Nur Akarsu'nun başı, öz babasıyla derde girdi. Genç kadın, "Babam kocamı ve 2 çocuğumu kaçırdı" dedi. İddialara göre Nur Akarsu'nun babası Eyüp Yıldızhan, 2016 yılında eşini öldürdüğü iddiasıyla cezaevine girdi. Nur Akarsu, 3 yıl önce Uzman Çavuş Nurettin Akarsu (30) ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu dünyaya geldi. Akarsu'nun babası Yıldızhan, 5 ay önce şartlı tahliye edildi. Yıldızhan, tahliye olduktan sonra kızını ve damadını sürekli ölümle tehdit etti. 26 Haziran'da 2 çocuğuyla evden çıkan Nurettin Akarsu, bir daha eve dönmedi. Nur Akarsu, kendilerini sürekli tehdit eden babasının eşini ve 2 çocuğunu kaçırdığını söyledi. Genç kadın, "Onların hayatından endişe ediyorum" dedi.
3'üncü çocuğuna hamile olan Nur Akarsu, cezaevinden çıkan babasının kocasını ve 2 çocuğunu kaçırdığını söyledi. Eşini ve evlatlarını bulmak için sokak sokak gezdi.
3'üncü çocuğuna hamile olan Nur Akarsu, cezaevinden çıkan babasının kocasını ve 2 çocuğunu kaçırdığını söyledi. Eşini ve evlatlarını bulmak için sokak sokak gezdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.