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Kocamı babam kaçırdı

Kocamı babam kaçırdı
IĞDIR'da yaşayan Nur Akarsu'nun başı, öz babasıyla derde girdi. Genç kadın, "Babam kocamı ve 2 çocuğumu kaçırdı" dedi. İddialara göre Nur Akarsu'nun babası Eyüp Yıldızhan, 2016 yılında eşini öldürdüğü iddiasıyla cezaevine girdi. , 3 yıl önce Uzman Çavuş Nurettin Akarsu (30) ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu dünyaya geldi. Akarsu'nun babası Yıldızhan, 5 ay önce şartlı tahliye edildi. Yıldızhan, tahliye olduktan sonra kızını ve damadını sürekli ölümle tehdit etti. 26 Haziran'da 2 çocuğuyla evden çıkan Nurettin Akarsu, bir daha eve dönmedi. Nur Akarsu, kendilerini sürekli tehdit eden babasının eşini ve 2 çocuğunu kaçırdığını söyledi. Genç kadın, "Onların hayatından endişe ediyorum" dedi.



3'üncü çocuğuna hamile olan Nur Akarsu, cezaevinden çıkan babasının kocasını ve 2 çocuğunu kaçırdığını söyledi. Eşini ve evlatlarını bulmak için sokak sokak gezdi.
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