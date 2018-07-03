'Koca'man dehşet!

AYRILIĞI kabullenemeyen eski koca, eline bıçak aldı. Eşini ve kayınpederini yaraladı. Olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. 6 yıldır evli olan 2 çocuk annesi Sema Altun (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer Başer'den (28) 1 buçuk ay önce boşandı. Ancak Başer, Altun'u rahatsız etmeye devam etti. Genç kadının şikayeti üzerine, eski kocaya uzaklaştırma cezası verildi. Başer, 30 Haziran'da konuşmak için kadının çalıştığı diş polikliniğine gitti. Altun ise babası Ayhan Altun'u (45) arayarak yardım istedi.
SAVCIYA SESLENDİ
Taraflar arasında tartışma çıktı. Başer, elindeki bıçağı etrafa savurmaya başladı. Baba Altun da eline sopa alarak karşılık verdi. Ömer Başer, eski eşini bacağından, kayınpederini ise göğsünden yaraladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı kayınpeder ve genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Altun yaşadıklarını anlattı: "Kızıma sahip çıktım. Eğer ben gelmemiş olsaydım bu şahıs kızımı öldürecekti. Sayın savcım size sesleniyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum."
SAVCIYA SESLENDİ
Taraflar arasında tartışma çıktı. Başer, elindeki bıçağı etrafa savurmaya başladı. Baba Altun da eline sopa alarak karşılık verdi. Ömer Başer, eski eşini bacağından, kayınpederini ise göğsünden yaraladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı kayınpeder ve genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Altun yaşadıklarını anlattı: "Kızıma sahip çıktım. Eğer ben gelmemiş olsaydım bu şahıs kızımı öldürecekti. Sayın savcım size sesleniyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum."
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