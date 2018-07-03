Sıcak havalar, bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bunların ilkini, güneş çarpması oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları oranları güneşte fazla kalmamaları konusunda uyarıyor. Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması, bünyede değişikliklere neden oluyor. Güneş çarpması, acil müdahale de gerektiriyor. Tedavi edilmeyen güneş çarpması hızla beyin, kalp, böbrek ve kaslara zarar verebiliyor. Hasar, ciddi komplikasyonlara neden olup daha uzun tedaviler gerektirebildiği gibi, ölüm riskini arttırıyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alev Özsarı, güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veriyor...
Güneşte fazla kalma hayatınla oynama
Hava sıcaklıkları hızla arttı. Uzmanlar, tansiyon, diyabet ve kalp hastalarını uyardı. Güneş çarpmasının komaya, hatta ölüme neden olacağını vurguladı...
Etiketler: güneş , sıcak hava , Sıvı , sağlık
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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