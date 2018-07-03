Firar keyfi denizde bitti

BREZİLYA'nın Vila Do Conde Limanı'ndan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki limana canlı hayvan getiren Zein 1 isimli gemiden nakliye sırasında iki dana firar etti. Kaçış sırasında iki dana denize düştü. Uzun süre denizde yüzen hayvanlara iki ayrı römorkör ile müdahale edildi. Danalar uzun uğraşlar sonucu yakalanarak limana götürüldü. Firar eden danalar limana ait rıhtıma çıkarılarak kendilerini bekleyen kamyonlara yüklendi.