Canım öğretmenim

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan bir öğretmen, insanlık dersi verdi. Olay önceki akşam meydana geldi. Bir süre önce eşi cezaevine giren ve 1.5 yaşındaki oğlundan haber alamayan Zehra Güleydam (22), bunalıma girdi. Psikolojisi bozulan kimsesiz kadın, 3 aydır sokakları mesken edindi.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Sokaklarda kalan Güleydam, önceki akşam yol kenarında beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmek istendi. Bu sırada caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı, genç kadının kaçırılmak istendiğini fark etti. Balcı, hemen saldırganlara müdahale ederek Güleydam'ın kaçırılmasını engelledi. Saldırganlar, Güleydam'ı bırakıp olay yerini terk etti. Berrin Balcı, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğine sevk edildi. Güleydam, buradaki tedavinin ardından Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi. Berrin öğretmen ise genç kadının sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Zehra Güleydam, psikolog eşliğinde ifade verdi. Genç kadın, eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin 3 aydır sokaklarda kaldığını, 1.5 yaşında oğlu olduğunu, ancak nerede olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
Kaçırılmak istenen kadını kurtaran Berrin öğetmen ise "Ben insanlık görevimi yerine getirdim" dedi.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Sokaklarda kalan Güleydam, önceki akşam yol kenarında beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmek istendi. Bu sırada caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı, genç kadının kaçırılmak istendiğini fark etti. Balcı, hemen saldırganlara müdahale ederek Güleydam'ın kaçırılmasını engelledi. Saldırganlar, Güleydam'ı bırakıp olay yerini terk etti. Berrin Balcı, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğine sevk edildi. Güleydam, buradaki tedavinin ardından Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi. Berrin öğretmen ise genç kadının sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Zehra Güleydam, psikolog eşliğinde ifade verdi. Genç kadın, eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin 3 aydır sokaklarda kaldığını, 1.5 yaşında oğlu olduğunu, ancak nerede olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
Kaçırılmak istenen kadını kurtaran Berrin öğetmen ise "Ben insanlık görevimi yerine getirdim" dedi.
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