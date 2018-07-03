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Balayı yerine mezara!

Balayı yerine mezara!
Motosikletle balayına giden çift da öldü. Üzücü olay dün 'da meydana geldi. 24 Haziran Pazar günü 'da hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman (20) ve Fatih Kahraman (33) çifti, balaylarını geçirmek üzere motosikletle 'ye doğru yola çıktı. Kahraman kullandığı motosiklet, su kanalına uçtu.



YAKINLARI YIKILDI
Kazayı fark eden vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay giden ekipler, başlarında kaskları bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kahraman çiftinin cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Yeni evli çiftin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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