Balayı yerine mezara!

Motosikletle balayına giden çift kazada öldü. Üzücü olay dün Tekirdağ'da meydana geldi. 24 Haziran Pazar günü İstanbul'da hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman (20) ve Fatih Kahraman (33) çifti, balaylarını geçirmek üzere motosikletle Edirne'ye doğru yola çıktı. Kahraman kullandığı motosiklet, su kanalına uçtu.
YAKINLARI YIKILDI
Kazayı fark eden vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay giden ekipler, başlarında kaskları bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kahraman çiftinin cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Yeni evli çiftin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
YAKINLARI YIKILDI
Kazayı fark eden vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay giden ekipler, başlarında kaskları bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kahraman çiftinin cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Yeni evli çiftin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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