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Üzücü

’da şarkıcı ’nin konserine gitmek isteyen gençler, motosiklet sı geçirdi. İkisi de hayatını kaybetti...

Üzücü Hadise
Konsere giden gençler trafik sında yaşamını yitirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Yusuf Yılmaz (19) ve Arif Akman (17), şarkıcı Hadise'nin konserine gitmek için motosikletle yola çıktı. Gençler, karşı yönden gelen Fevzi K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



KASKLARI YOKTU
Kazada Akman olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Yusuf Yılmaz, bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıkları, Fevzi K.'nin önündeki biçerdöveri solladıktan sonra karşıdan gelen motosikletle çarpıştığını belirtti. Hayatını kaybeden Arif Akman ile Yusuf Yılmaz'ın başlarında kask olmadığı kaydedildi.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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