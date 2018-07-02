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: 'den acı haber geldi!

’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ailesiyle birlikte gittiği ziyarette ortadan kaybolan 4 yaşındaki küçük Leyla’nın cansız bedenine aramaların 18. gününde ulaşıldı. 'in cansız bedeni kaybolduğu Bezirhane köyünde bulundu.



Bayramda kaybolan ve 18 gündür arama çalışmaları devam eden Leyla Aydemir'den acı haber geldi... Leyla Aydemir dedesinin köyünde, bir dere kenarında ölü bulundu... Tüm Türkiye'nin iyi bir haber beklediği, ve hemen herkesin ilgilendiği ve arama çalışmalarına katıldığı 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den ne yazık ki acı bir haber geldi..
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 18:09
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