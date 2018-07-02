Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ADLİ MAKAMLARDAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'nin günlerdir bir umutla güzel haber beklediği minik Leyla'dan acı haber geldi.



Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir, dedesinin köyünde ölü bulundu.



Acı haberin ardından adli makamlardan ilk açıklamayı edinen Nazif Karaman, minik Leyla'nın ölümüyle ilgili Ahaber'e açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Birimi şefi Nazif Karaman, Ağrı'daki adli kaynaklar ile görüştü. Karaman, Leyla'nın köyün dışında bir dere kenarında bulunduğuna ilişkin adli kaynaklara bir bilgi ulaştığını söyledi.Karaman'ın açıklamalarına göre bir çocuk cesedi olduğu yönünde bilgi gelmesi üzerine yetkililer harekete geçti ve Leyla olduğu düşünülen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.







Yine Karaman'ın verdiği bilgiye göre Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 2 savcı köye doğru dola çıktı.



Küçük Leyla'nın cenazesi adli tıpa götürülüp test edilecek ve böylece kesin sonuca ulaşılacak...

MİNİK LEYLA'NIN YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Minik Leyla'nın cansız bedeni Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu. İHA Ağrı muhabiri Ahmet Genç ise minik Leyla'nın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğunu ifade etti.





AFAD BAŞKANI: LEYLA'NIN BİR ANDA KAYBOLMASI OLAĞAN DEĞİL

​AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Bugüne kadar yakın çevrede aranmadık yer kalmamıştı. Gözden mi kaçtı, sonradan mı bırakıldı bilmiyoruz. Ağrı'dan ve Van'dan ekiplerimizi gönderdik. Adli bir vaka olması bizim kendi yeteneğimizden başka beceri gerektiriyor. Olayın oluş biçimi açısından bakıldığından bir çocuğun 10-15 dakika içerisinde gözden kaybolması olağan bir olay değil. Bu tür vakaların çocunlukla adli olduğu görülüyor. 4 yaşında masum bir kız çocuğu başına neler geldiği yapılan araştırmalar ile belli olacaktır. Başımız sağolsun" ifadesini kullandı.

Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı. Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı. Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.

Leyla'nın Dedesi, torununun bulunması için 300 bin lira ödül koymuştu. Cumhuriyet Savcılığı da Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurmuştu.