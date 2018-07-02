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Matruşka si

Matruşka çetesi
NİJERYA uyruklu 4 kişi, "Aradaki Adam" yöntemini kullanarak iki şirketin mail adreslerini ele geçirdi. Özel yazışmalarına ulaştığı şirket çalışanlarını tehdit etti. 10 milyon dolara yakın para elde eden çete çökertildi. den, iki farklı çetenin daha çıktığı belirlendi. Nijerya uyruklu çete üyelerinin ele geçirdikleri özel yazışmaların tamamını "Kardeş" olarak adlandırdıkları ve şirketlerin çalışanlarına şantaj yapma fikrini aldıkları bir diğer çeteye para karşılığı sattığı belirlendi. 25'i Nijerya uyruklu 44 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİR SOMER
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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