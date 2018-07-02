'Kor'kunç şüphe

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metir Kor'un (43) ölümüyle ilgili saldırı şüpheleri arttı. Müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da İstanbul'dan Kaş'a giderek Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisinde kamp yaptı. Kor'dan bir daha haber alınamadı. 9 gün sonra jandarma, bir çobandan ceset ihbarı aldı. Ekipler, çadır kurduğu noktanın 500 metre ilerisindeki kayalık alanda Kor'un cesedine ulaştı. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen ve vücudunda yara izleri bulunan müzisyenin saldırıya uğrayıp uğramadığı sorusu, hala cevapsız kaldı. Kor'un çadırının içinin dağınık olması ve hiçbir eşyanın çalınmamış olması, saldırı şüphelerini arttırdı. Müzisyenin ağabeyi Kemal Kor ise olayla ilgili kafa karıştıran açıklamalar yapt: "Kaza olduğu söyleniyor. Kendisi çıkmış. Çok da yüksek bir yer. Normal bir insanın çıkamayacağı bir yer. Hatta bulunduğu bölgeden 20 metre daha yukarıya çıkmaya çalışsanız, artık dağcı ekipmanı gerekir. Oradan düşmüş. Bir de çıplak ayakla çıkmış. O enteresan. İnsan üstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş. Çıplak ayakla çıktığı patikalarda en ufak bir kan izi yok. AKUT ve oradaki yetkililer, 'Buraya resmen ışınlanmış' dediler."
'PERİŞAN DURUMDAYIZ'
KARDEŞI Metin Kor'un Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini alan Kemal Kor, çok üzgün olduklarını söyledi. Kardeşiyle en son Antalya'ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, "Yanıma uğradı, 'Ben gidiyorum' dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok. Perişan durumdayız" dedi.
CENAZESİ BUGÜN
MÜZİSYEN Metin Kor'un cenazesi, ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Kor'un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Kor'un cenazesi bugün toprağa verilecek.
Emir SOMER
'PERİŞAN DURUMDAYIZ'
KARDEŞI Metin Kor'un Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini alan Kemal Kor, çok üzgün olduklarını söyledi. Kardeşiyle en son Antalya'ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, "Yanıma uğradı, 'Ben gidiyorum' dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok. Perişan durumdayız" dedi.
CENAZESİ BUGÜN
MÜZİSYEN Metin Kor'un cenazesi, ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Kor'un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Kor'un cenazesi bugün toprağa verilecek.
Emir SOMER
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