Göze geldi!

SODA şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyordu. Akılalmaz olay 5 Mayıs 2017'de Antalya'da meydana geldi. Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, hastanede açmak istediği soda şişesi kapağının basınçla fırlaması sonucu gözünden yaralandı. Sağ gözü kanayan Madaslı, hemen tedavi altına alındı. Sağ gözünün parçalanan korneası, merceği ve irisi onarıldı. Geçen nisan ayında ise kornea nakli oldu. Halen bulanık gören ve 1 yıl içerisinde gözündeki 24 dikiş alınacak olan Madaslı, yaşadığı kazanın ardından organ bağışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.
IŞIKLI YERLERE GİREMİYOR
Gözünden yaralandıktan sonra rahat kitap okuyamadığını, sürekli güneş gözlüğü kullanmak zorunda kaldığını, bol ışıklı kalabalık ve kapalı yerlere giremediğini söyleyen Madaslı, "En çok denize girmeyi özledim. Gözüm düzeldikten sonra ilk yapacağım iş denize girmek olacak" dedi. Hemşire eşi Hümeyra Madaslı'nın bu süreçte kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu kaydeden genç adam sözlerine şöyle devam etti: "6 yaşında Melis adında bir kızım ve 11 yaşında Sezai Efe adında bir oğlum var Allah bağışlarsa. Bir çocuğum da yolda. Tek gözümün görmemesi konsantrasyonumu etkilediği için tüm yaşamımı da etkiledi. Ama buna şükür. Artık daha iyiyim."
Soda şişesi kapağı talihsiz adamın gözüne büyük zarar verdi.
IŞIKLI YERLERE GİREMİYOR
Gözünden yaralandıktan sonra rahat kitap okuyamadığını, sürekli güneş gözlüğü kullanmak zorunda kaldığını, bol ışıklı kalabalık ve kapalı yerlere giremediğini söyleyen Madaslı, "En çok denize girmeyi özledim. Gözüm düzeldikten sonra ilk yapacağım iş denize girmek olacak" dedi. Hemşire eşi Hümeyra Madaslı'nın bu süreçte kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu kaydeden genç adam sözlerine şöyle devam etti: "6 yaşında Melis adında bir kızım ve 11 yaşında Sezai Efe adında bir oğlum var Allah bağışlarsa. Bir çocuğum da yolda. Tek gözümün görmemesi konsantrasyonumu etkilediği için tüm yaşamımı da etkiledi. Ama buna şükür. Artık daha iyiyim."
Soda şişesi kapağı talihsiz adamın gözüne büyük zarar verdi.
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