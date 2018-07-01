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Kaplana eş harekatı

yarışması ile ünlenen illüzyonist ’ten el konularak bakımı ’nde yapılan Zara isimli 3.5 yaşındaki Bengal kaplanı için eş aranıyor.

Kaplana eş harekatı
Hayvanat bahçesi izniyle 2 aylıkken Kayseri 'nden satın alınan ve 2015'te Doğa Koruma ve ekipleri tarafından, ünlü illüzyonistin Kemer'deki evinde el konulan Zara adlı kaptan, o tarihten beri Bahçesi'nde bakılıyor. Hayvanat Bahçesi Müdürü Süleyman Karaca, kaplanın Hayvanat Bahçesi'ne zayıflamış halde geldiğini belirterek, "Burada kendisini toparladı. Şimdi son derece sağlıklı. Artık kaplan üretmek için Zara'ya dişi arıyoruz. Uygun bir dişi tespit ettik. Şimdi hayvanat bahçeleri arası transfer için gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi. Aslan ve kaplan türlerinin günlük 15 kilogram et tükettiğini belirten Karaca, "En önemli harcama kalemlerinin başında yem maliyeti geliyor. 2017'de yaklaşık giderimiz personel hariç 572 bin liraydı. Bunun büyük bölümü yem maliyetiydi. Ancak et maliyetini düşürmek için süpermarketlerle anlaşma yaptık. Son tüketim tarihi gelen ürünleri toplayarak hayvanlara veriyoruz. Böylece yıllık 300 bin liraya yakın tasarruf ediyoruz" diye konuştu.



Talat ÖZTUZSUZ
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