Kaplana eş harekatı

Hayvanat bahçesi izniyle 2 aylıkken Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden satın alınan ve 2015'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından, ünlü illüzyonistin Kemer'deki evinde el konulan Zara adlı kaptan, o tarihten beri Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bakılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Süleyman Karaca, kaplanın Antalya Hayvanat Bahçesi'ne zayıflamış halde geldiğini belirterek, "Burada kendisini toparladı. Şimdi son derece sağlıklı. Artık kaplan üretmek için Zara'ya dişi arıyoruz. Uygun bir dişi tespit ettik. Şimdi hayvanat bahçeleri arası transfer için gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi. Aslan ve kaplan türlerinin günlük 15 kilogram et tükettiğini belirten Karaca, "En önemli harcama kalemlerinin başında yem maliyeti geliyor. 2017'de yaklaşık giderimiz personel hariç 572 bin liraydı. Bunun büyük bölümü yem maliyetiydi. Ancak et maliyetini düşürmek için süpermarketlerle anlaşma yaptık. Son tüketim tarihi gelen ürünleri toplayarak hayvanlara veriyoruz. Böylece yıllık 300 bin liraya yakın tasarruf ediyoruz" diye konuştu.
Talat ÖZTUZSUZ
Talat ÖZTUZSUZ
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