Yol Durumu
  1. Yumurta ile keskin gözler
  2. Büyük göğüsler omurganın düşmanı

aşkına

Çilek aşkına
Yazın en sevilen meyvelerinden olan çilek, ağızları tatlandırıyor. A, C, B6 ve B12 vitaminleri ve kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez içeriği ile cinsel hayatı renklendiriyor. Sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor.
Bu da cinsel isteği tetikliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir. 3 Tansiyonu düşürür. 3 Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve güçlendirir...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar