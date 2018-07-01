Çilek aşkına

Yazın en sevilen meyvelerinden olan çilek, ağızları tatlandırıyor. A, C, B6 ve B12 vitaminleri ve kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez içeriği ile cinsel hayatı renklendiriyor. Sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor.

Bu da cinsel isteği tetikliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...



Romatizma hastalığına iyi gelir.

Eklem iltihabı ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir. 3 Tansiyonu düşürür. 3 Kanı temizler.

Bağışıklığı güçlendirir.

İdrar söktürücüdür.

Bağırsak kurtlarını döker.

Karaciğeri güçlendirir.

Diş etlerini korur ve güçlendirir...