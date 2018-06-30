Yürekleri yakan haber

Polatlı'da 7 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedi, dün akşam Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Cesedin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Bu acı haberden önce Yağlıkara ailesinin komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı. Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.'nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi. Koltuktan ve eldivenden alınan DNA örneğinin Eylül'ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine, Uğur K. tutuklandı. Tutuklanan Uğur K.'nın telefonunda yapılan incelemelerde bulunan