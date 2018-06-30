Yol Durumu
  1. Apartman meclisi
  2. Türk’ün adı yeter

akını

YKS akını
Lise son sınıf öğrencilerinin gireceği üniversite giriş sınavı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı () öncesi çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'nde dua etti. . Türbe üzerine ders kitabı koyanlar dikkat çekerken sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. Türbeye oğlu için gelen anne Nurcan Ertoğlu, "Kızım için etmiştim kabul oldu. Sıra oğlumda" dedi. YKS'nin yapılacağı bugün ve yarın toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi.
Etiketler:
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar