Lise son sınıf öğrencilerinin gireceği üniversite giriş sınavı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'nde dua etti. . Türbe üzerine ders kitabı koyanlar dikkat çekerken sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. Türbeye oğlu için gelen anne Nurcan Ertoğlu, "Kızım için etmiştim kabul oldu. Sıra oğlumda" dedi. YKS'nin yapılacağı bugün ve yarın toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi.
YKS akını
Etiketler: YKS
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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