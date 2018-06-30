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Son pizza

Elif Canlı, çocuklarıyla pizza yedikten sonra uyudu. Gece yarısı uyanan 6 yaşındaki kızı tarafından yatağında ölü bulundu

Son pizza
Antalya'da yaşayan Elif Canlı (28), 2 kızıyla Erzurum'daki ailesinin yanına gitti. 26 Haziran'da çocuklar Canlı'dan pizza istedi. Canlı, yaptığı pizzayı çocuklarıyla yedi. Anne ve çocukları daha sonra uyumak için odalarına çekildi. Tuvalete gitmek için gece yarısı uyanan 6 yaşındaki kız çocuğu, annesini uyandırmak istedi. Ancak Canlı cevap vermedi. Çocuk, anneannesi ve dedesine seslendi. Kızlarının nefes almadığını gören çift, durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Canlı'nın kalbini durduğu belirlendi. Canlı'nın uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü değerlendirildi. Canlı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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