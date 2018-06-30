Dominik Cumhuriyeti'nde üç gün önce gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor yarışması kameramanı Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki evinde yas var. Ağabeyi Muammer Baycın, kardeşine yönelik saldırı için "Alper iş dönüşü otele giderken telefonla konuşuyormuş. Tek başınaymış. Motorlu iki kişinin saldırısına uğramış. Arbede yaşanmış. Çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler. Kardeşim hayat dolu, çok azimli biriydi" diye konuştu. Baba Ahmet Baycın ise "Oğlumla en son ölmeden 2 gün önce konuştuk. Son sözü 'Sizi çok seviyorum' oldu" dedi. Talihsiz gencin cenazesinin ise bir hafta sonra Türkiye'de olacağı öğrenildi.
Ceren DOĞAN
Ceren DOĞAN
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