Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğum için giden İbrahim-Sibel Esen çiftinin 8 hafta önce 4 erkek ve 1 kız bebeği dünyaya geldi. Büyük sevinç yaşayan 25 yaşındaki baba ise işsiz olduğunu belirtti. Bebeklerine bakabilmek için iş istedi. Çok mutlu olduklarını söyleyen genç adam, "Eşimin hamilelik döneminde beşizlerimin olacağını duyduğumda çok sevindim. Dünyaya geldiklerinde daha çok sevindim. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Canla başla bebekleri hayatta tutmak için çalıştılar" diye konuştu.
Beşi bir yerde
Sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu’nun ismi verildi. Erkek yavrulara ise ‘Ahmet’, ‘Berat’, ‘Mesut’ ve ‘Selim’ isimleri koyuldu.
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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