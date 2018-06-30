Yol Durumu
  1. Kazanacaksın Nesli!
  2. Sizi çok seviyorum

Beşi bir yerde

Sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu’nun ismi verildi. yavrulara ise ‘Ahmet’, ‘Berat’, ‘Mesut’ ve ‘Selim’ isimleri koyuldu.

Beşi bir yerde
Şanlıurfa'dan 'e doğum için giden İbrahim-Sibel Esen çiftinin 8 hafta önce 4 ve 1 kız bebeği dünyaya geldi. Büyük sevinç yaşayan 25 yaşındaki baba ise işsiz olduğunu belirtti. Bebeklerine bakabilmek için iş istedi. Çok mutlu olduklarını söyleyen genç adam, "Eşimin hamilelik döneminde beşizlerimin olacağını duyduğumda çok sevindim. Dünyaya geldiklerinde daha çok sevindim. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Canla başla bebekleri hayatta tutmak için çalıştılar" diye konuştu.

Etiketler: , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar