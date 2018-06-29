Tüm Türkiye dua etsın

Ağrı'da 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, bayramın birinci günü kayboldu. 2 hafta geride kalırken henüz bir gelişme yaşanmadı. Devletin, tüm imkanları ile yanlarında olduğunu belirten baba Nihat Aydemir, "Bütün Türkiye bize dua etsin. Biz duadan başka kızımızı bulamayız. Allah Leyla'yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.
Minik Leyla, 14 gündür aranıyor.
Minik Leyla, 14 gündür aranıyor.
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