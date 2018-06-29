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Trafiğe çözüm geldi

Trafiğe atak çözüm geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğunu azaltmak için Adaptif Trafik Yönetim Sistemi'ni (ATAK) hayata geçirdi. Sistemde trafik ışıklarının gerisine yerleştirilen dedektörler ile geçen araç sayısına ilişkin veriler toplanıyor. Verilere göre sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor. İSBAK Sinyalize Sistemler Programlama Şefi Şafak Tuncer, bunun 'de bir ilk olduğunu belirtti.
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