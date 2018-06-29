İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için Adaptif Trafik Yönetim Sistemi'ni (ATAK) hayata geçirdi. Sistemde trafik ışıklarının gerisine yerleştirilen dedektörler ile geçen araç sayısına ilişkin veriler toplanıyor. Verilere göre sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor. İSBAK Sinyalize Sistemler Programlama Şefi Şafak Tuncer, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.
Trafiğe atak çözüm geldi
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Türkiye , trafik , atak
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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