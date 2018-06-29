Yaz yakmaya başladı. Yurdum insanı sıcak kumlardan serin sulara atladı! Ancak Antalya'nın Kemer İlçesi, kapısız kaldı. Kemer Karayolu üzerinde Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı yapıldı. Vatandaşlar hem piknik yapıp hem de denize girmenin keyfine vardı. Ancak plaj kabinleri tatilcileri şoka uğrattı. Kapısı olmayan soyunma kabinleri tatilcileri kızdırdı. Kabin girişine havlu açan Antalyalılar, yakınlarının üzerlerini değişmesini sağladı. Mesire ve piknik alanına giriş için araç başına 20 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlar, karşılığında hizmet alamadıklarından dert yandı. İş güvenliği uzmanı Duygu Karakaya, ailesiyle birlikte geldiği Küçük Çaltıcak'ta soyunma kabinlerini gördüğünde şaşırdığını açıkladı. Karakaya, "Plaj ve deniz ülkemizin değerleri. Buraya girerken otomobil başına 20 lira ücret ödüyoruz. Fakat karşılığında hiçbir hizmet almıyoruz. En önemlisi vatandaşın üzerini giyip çıkartacağı soyunma kabinlerinin bir kapısı bile yok. Tuvaletler temiz değil. Duş problemi var" ifadesini kullandı. Ailesi ile birlikte piknik yapmaya giden Orhan Çelikel de soyunma kabinlerinin kapısız olmasına tepki gösterdi. Çelikel, "Bu mantıksız bir soyunma kabini. Kapısı açık soyunma kabini olamaz. Bu sorun acilen çözülmeli" dedi.
Soyun-ma kabini
Antalya’da sıcaktan bunalan tatilciler Kemer’e aktı. Ancak plajdaki soyunma kabininde kapı olmayınca vatandaş havluya sarıldı!
Etiketler: Antalya , soyunma kabini
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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