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Son sürat

’da , otomobiline atladı, gaza bastı. Aydınlatma direğine çarptı. Feci şekilde öldü

Son sürat
Genç adam hız kurbanı oldu. dün 'da meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen Arif Çakır'ın (23) kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araç hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Çakır'ın cesedi, morga kaldırıldı.

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