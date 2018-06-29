Genç adam hız kurbanı oldu. Kaza dün Aydın'da meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen Arif Çakır'ın (23) kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araç hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Çakır'ın cesedi, morga kaldırıldı.
Son sürat
Aydın’da Arif Çakır, otomobiline atladı, gaza bastı. Aydınlatma direğine çarptı. Feci şekilde öldü
Etiketler: Aydın , Arif Çakır , kaza
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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