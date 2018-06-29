Şeftalinin gücü

Yaz mevsimin en tatlı meyvelerinden biri olan şeftali, birçok hastalığa iyi geliyor. C vitamini deposu olan bu meyve, kanserden kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Şeftali aşkın ömrünü de uzatıyor. Uzmanlar tarafından "Mucize" olarak tanımlanan bu meyve, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten şeftali, kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar, şeftalinin faydalarını şöyle özetliyor:
Kanı temizler.
Kabızlık sorununu çözer.
Kanser riskini düşürür.
Uykusuzluğu giderir.
Cinsel gücü arttırır.
Ağız kokusunu giderir.
Ateş düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.
Kanı temizler.
Kabızlık sorununu çözer.
Kanser riskini düşürür.
Uykusuzluğu giderir.
Cinsel gücü arttırır.
Ağız kokusunu giderir.
Ateş düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.
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