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  1. Salam ve sucuk kanser eder
  2. Muz-somon tansiyona son

nin gücü

Vitamin deposu , aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor

Şeftalinin gücü
Yaz mevsimin en tatlı meyvelerinden biri olan şeftali, birçok hastalığa iyi geliyor. C vitamini deposu olan bu meyve, den kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Şeftali aşkın ömrünü de uzatıyor. tarafından "Mucize" olarak tanımlanan bu meyve, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. kalitesini de yükselten , kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar, şeftalinin faydalarını şöyle özetliyor:

Kanı temizler.
Kabızlık sorununu çözer.
Kanser riskini düşürür.
Uykusuzluğu giderir.
Cinsel gücü arttırır.
Ağız kokusunu giderir.
Ateş düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.
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