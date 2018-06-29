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Salam ve sucuk eder

Salam ve sucuk kanser eder
Dünya Örgütü, sigara etkisi yaratan kanserojen yiyecekleri açıkladı. İşlenmiş , palm yağı ve fruktoz içeren şekerlerin, riskini yüzde 20 arttırdığı vurgulandı. Sigarayla eş değer olan bu ürünlerin zararları şu şekilde sıralandı:

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ:
Salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri kanserojen yiyecekler arasında ilk sırada yer alıyor. Her gün tüketildiğinde kanser riskini yüzde 17 oranında arttırıyor.

PALM YAĞI:
Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı, kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.

FRUKTOZ BAZLI ŞEKERLER:
Kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor.
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