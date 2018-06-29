Salam ve sucuk kanser eder

Dünya Sağlık Örgütü, sigara etkisi yaratan kanserojen yiyecekleri açıkladı. İşlenmiş et ürünleri, palm yağı ve fruktoz içeren şekerlerin, kanser riskini yüzde 20 arttırdığı vurgulandı. Sigarayla eş değer olan bu ürünlerin zararları şu şekilde sıralandı:
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ:
Salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri kanserojen yiyecekler arasında ilk sırada yer alıyor. Her gün tüketildiğinde kanser riskini yüzde 17 oranında arttırıyor.
PALM YAĞI:
Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı, kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.
FRUKTOZ BAZLI ŞEKERLER:
Kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor.
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ:
Salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri kanserojen yiyecekler arasında ilk sırada yer alıyor. Her gün tüketildiğinde kanser riskini yüzde 17 oranında arttırıyor.
PALM YAĞI:
Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı, kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.
FRUKTOZ BAZLI ŞEKERLER:
Kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor.
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