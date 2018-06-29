Pilot intihar mı etti

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne ait iki eğitim uçağı, önceki gün havalandı. Uçaklardan biri Adıyaman'da yere çakıldı. Kursiyer pilot Mehmet Önal (40), hayata gözlerini kapadı. Dekan Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, "Kursiyer, oto-pilot uygulamasını devreye alsaydı, uçak kendi kendine Gaziantep'e dönerdi. Kursiyer arkadaki uçakla da irtibatı kesmiş. Olay çok enteresan" açıklamasını yaptı. Pilotun cesedinin, 20 kilometre geride bulunması ise kafaları karıştırdı. Pilotun arkadaki uçakla irtibatı kesmesi ve uçaktan paraşütsüz olarak 20 kilometre önce atlaması nedeniyle intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Mehmet BONCUK
Mehmet BONCUK
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