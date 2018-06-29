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Pilot mı etti

Pilot intihar mı etti
Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne ait iki eğitim uçağı, önceki gün havalandı. Uçaklardan biri 'da yere çakıldı. Kursiyer pilot Mehmet Önal (40), hayata gözlerini kapadı. Dekan Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, "Kursiyer, oto-pilot uygulamasını devreye alsaydı, uçak kendi kendine Gaziantep'e dönerdi. Kursiyer arkadaki uçakla da irtibatı kesmiş. Olay çok enteresan" açıklamasını yaptı. Pilotun cesedinin, 20 kilometre geride bulunması ise kafaları karıştırdı. arkadaki uçakla irtibatı kesmesi ve uçaktan paraşütsüz olarak 20 kilometre önce atlaması nedeniyle etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Mehmet BONCUK
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