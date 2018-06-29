Yol Durumu
  1. 100 milyonluk vurgun
  2. SON ÇEKİM!

Bank

CEO’su , inektavuk dedi. Milletin doğal duygularıyla oynayıp paralarını cebine indirdi. Bu sırada birlikte olduğu ile ’daki lüks bir mekanda töreni gerçekleştirdi. Kendisine takılan altınlar da vurgun kasasına girdi!

Nişan Bank
Mehmet Aydın (28), son yılların en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. "" oyunuyla insanları kandırdı. Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiden para topladı. 1.1 milyar liralık vurgun yaptı. Topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. Kimine göre 'da kimine göre Uruguay'daydı. Firari hakkında çıkarıldı. Mehmet Aydın her yerde aranırken, Türkiye'deki soruşturmada da önemli bir gelişme yaşandı.

KULÜBÜ KAPATTI
Çiftlik Bank CEO'su 'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Aydın'ın nişan töreni vardı. Şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi ile el ele olduğu görüntülerin 'daki lüks bir mekanda çekildiği açıklandı. lısıyla mekana giren Aydın, aile büyükleriyle bir arada kameralara yansıdı. 26 Mart 2017'de çekilen görüntülerin Çiftlik Bank'ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geldiği saptandı.



Aydın'ın nişan töreninden sonra Bursa'nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendiği anlaşıldı. Bu arada Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra haziran ayı başında serbest bırakılmıştı. Aydın daha önce eşine boşanma davası açtı. Ayrıca maddi ve manevi olarak 1 milyon tazminat istediğini açıkladı.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI
Ççiftlik BANK organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. 'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı. Soruşturma devam ediyor.



Mehmet Aydın ve çetesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari Aydın, 'Kırmızı Bülten'le her yerde aranmaya başladı.
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