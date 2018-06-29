Muz-somon tansiyona son

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) dünyada en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada 1.5 milyar kişinin hipertansiyon hastası olduğunu bildiriyor. Ülkemizde ise her 3 kişiden birine hipertansiyon tanısı konuluyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
GÖRME KAYBI NEDENİ
Böbrek hastalıkları, tiroit rahatsızlıkları, kullanılan bazı ağrı kesici, soğuk algınlığı ve doğum kontrol hapları ve uyku apnesi, hipertansiyona neden olabiliyor. Hipertansiyon kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi, inme, damar yırtılmaları, kalp yetersizliği, böbrek hasarı ve görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
KİLO VERİN
Genetik yatkınlık, 45 yaş üzeri olmak ve obezite, tansiyon riskini arttırıyor. Yüksek tansiyonda yaş ve ailesel yatkınlık gibi riskler önlenemiyor. Ancak kilo vermek, riski önemli oranda azaltıyor. Kilo arttıkça vücudun oksijen ihtiyacının artması sebebiyle vücuttaki kan volümü artıyor. Bunun sonucunda da damar duvarındaki basınç yükseliyor. Obez hastalarda her 5 kg kayıp tansiyonda 10 mmHg civarında bir düşme sağlıyor.
SİGARAYI BIRAKIN
Sigara içildiği anda, içindeki nikotin yüzünden, tansiyonda ani yükselme gerçekleşiyor. Sigara, damar duvarını zedeleyerek, damar sertliği ve damar daralmasını hızlandırarak tansiyon yükselmesine sebep oluyor.
D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Ana kaynağı güneş olan D vitamini, hipertansiyonun önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalarda, D vitamini eksikliğinin hipertansiyon ile ilişkilendirildiği görülüyor.
EGZERSİZ YAPIN
Aşırı yağlı ve karbonhidrattan zengin beslenme, tansiyonu yükseltiyor. Bunun dışında düzenli egzersiz de tansiyonu dengeliyor.
İŞLENMİŞ TUZLU GIDALARDAN KAÇININ
Günlük tuz alımının fazla olması, vücuttaki sıvı yükünü arttırarak tansiyonu yükseltiyor. Diyetteki tuzun 6 gramın üstüne çıkması, tansiyonun ortalama 10 mmhg yükselmesine sebep oluyor. Günlük tüketilen tuz miktarının 6 gramı geçmemesi gerekiyor. Tuzun sofradan kaldırılması ve tuzlu işlenmiş gıdalardan kaçınmak hayati önem taşıyor.
DOĞRU BESLENİN
Tuzun hücre içine girmesine sebep olan bir mineral olan potasyum, yüksek tansiyonu önlüyor. Tansiyona karşı potasyumdan zengin besinlerin tüketilmesi öneriliyor. Potasyum içeriği zengin olan besinler şöyle özetleniyor: Muz, kayısı, patates, fasulye, ıspanak, yoğurt, mercimek, mantar, portakal, greyfurt, somon, domates, havuç vb...
GÖRME KAYBI NEDENİ
Böbrek hastalıkları, tiroit rahatsızlıkları, kullanılan bazı ağrı kesici, soğuk algınlığı ve doğum kontrol hapları ve uyku apnesi, hipertansiyona neden olabiliyor. Hipertansiyon kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi, inme, damar yırtılmaları, kalp yetersizliği, böbrek hasarı ve görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
KİLO VERİN
Genetik yatkınlık, 45 yaş üzeri olmak ve obezite, tansiyon riskini arttırıyor. Yüksek tansiyonda yaş ve ailesel yatkınlık gibi riskler önlenemiyor. Ancak kilo vermek, riski önemli oranda azaltıyor. Kilo arttıkça vücudun oksijen ihtiyacının artması sebebiyle vücuttaki kan volümü artıyor. Bunun sonucunda da damar duvarındaki basınç yükseliyor. Obez hastalarda her 5 kg kayıp tansiyonda 10 mmHg civarında bir düşme sağlıyor.
SİGARAYI BIRAKIN
Sigara içildiği anda, içindeki nikotin yüzünden, tansiyonda ani yükselme gerçekleşiyor. Sigara, damar duvarını zedeleyerek, damar sertliği ve damar daralmasını hızlandırarak tansiyon yükselmesine sebep oluyor.
D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Ana kaynağı güneş olan D vitamini, hipertansiyonun önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalarda, D vitamini eksikliğinin hipertansiyon ile ilişkilendirildiği görülüyor.
EGZERSİZ YAPIN
Aşırı yağlı ve karbonhidrattan zengin beslenme, tansiyonu yükseltiyor. Bunun dışında düzenli egzersiz de tansiyonu dengeliyor.
İŞLENMİŞ TUZLU GIDALARDAN KAÇININ
Günlük tuz alımının fazla olması, vücuttaki sıvı yükünü arttırarak tansiyonu yükseltiyor. Diyetteki tuzun 6 gramın üstüne çıkması, tansiyonun ortalama 10 mmhg yükselmesine sebep oluyor. Günlük tüketilen tuz miktarının 6 gramı geçmemesi gerekiyor. Tuzun sofradan kaldırılması ve tuzlu işlenmiş gıdalardan kaçınmak hayati önem taşıyor.
DOĞRU BESLENİN
Tuzun hücre içine girmesine sebep olan bir mineral olan potasyum, yüksek tansiyonu önlüyor. Tansiyona karşı potasyumdan zengin besinlerin tüketilmesi öneriliyor. Potasyum içeriği zengin olan besinler şöyle özetleniyor: Muz, kayısı, patates, fasulye, ıspanak, yoğurt, mercimek, mantar, portakal, greyfurt, somon, domates, havuç vb...
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