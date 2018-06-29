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Metin olun!

’da kamp kuran müzisyen , sırra kadem bastı. Aramalarda izine rastlanmadı. Kaymakam, sonuca ulaşıncaya kadar çalışacaklarını açıkladı

Metin olun!
Yaylada kamp kurduktan sonra kaybolan müzisyenden haber yok. Ekipler karadan ve havadan aramalara devam ediyor. İstanbul'da yaşayan müzisyen Metin Kor (43), 20 Haziran'da Kaş'a gitti. İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 23 Haziran'dan sonra kendisinden haber alınamadı.



DRONE İLE TARADILAR
ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve 'dan giden Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Bölge havadan tarandı.

UMUTLA BEKLİYOR
Kaymakam Bilgehan Bayar, "'un yaşamını yitirdiğine dair hiçbir kanıta rastlanamadı. 27 Haziran Çarşamba akşamı itibarıyla jandarma arama timlerinin çalışmalarına son verilmesine karar verdik. Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir vatandaşımız kayıp, asıl olan bu. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız" diye konuştu. Kor'u eşi Evin Doğan Kor ise arama çalışmalarından çıkacak sonucu umutla beklediklerini söyledi.



Ortadan kaybolan Metin Kor'un 1 ay sonra albümü çıkacağı öğrenildi.

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