Hırsızlığa aracı

Adana'da hurdacılık yapan Abidin Bakır (39), kendisine ait olan ve bir yıldır da kiraya verdiği aracının muayeneden geçebilmesi için ihtiyaç duyduğu yedek parçaları alamadı. Bunun üzerine hırsızlık yaptı. Önce kendi arabası ile aynı model ve renkteki bir başka aracı çaldı. Daha sonra ihtiyaç duyduğu parçaları söküp, kendi arabasına taktı. Polis, 200 güvenlik kamerasından iz sürüp Bakır'ı yakaladı. Abidin Bakır, hapsi boyladı.
ABİDİN GALERİ
Zanlı Abidin Bakır, hırsızlıkta sınır tanımadı. Yapılan incelemede Abidin Bakır'ın elektrikli bisikletinin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
ZİYA RAMOĞLU
ABİDİN GALERİ
Zanlı Abidin Bakır, hırsızlıkta sınır tanımadı. Yapılan incelemede Abidin Bakır'ın elektrikli bisikletinin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
ZİYA RAMOĞLU
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