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Destek çıkan olmadı

Destek çıkan olmadı
İş kadını Yelda Cumalıoğlu'nun sahibi olduğu bir skandala imza attı. Destek Yayınları'nın bir internet sitesinde yer alan 'muhasebe personeli' ında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı. İlanda, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" denildi. Bu ilanı görenler şoka uğradı. Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı. İlanı hazırlayan çalışanın görevine son verildiği açıklandı.

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