İş kadını Yelda Cumalıoğlu'nun sahibi olduğu Destek Yayınevi bir skandala imza attı. Destek Yayınları'nın bir internet sitesinde yer alan 'muhasebe personeli' ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı. İlanda, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" denildi. Bu ilanı görenler şoka uğradı. Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı. İlanı hazırlayan çalışanın görevine son verildiği açıklandı.
Destek çıkan olmadı
Etiketler: ilan , Destek Yayınevi
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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