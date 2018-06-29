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Bin 400 için 18 bin başvuru

Bin 400 konut için 18 bin başvuru
Bursa Gemlik'te, açığını kapatmak ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümü için 266 hektarlık araziye inşa edilecek bin 400 konut için ilk kazma yılsonu vurulacak. Cihatlı Mahallesi'nde yapılacak olan projeye yaklaşık 18 bin başvuru gerçekleşti. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, projenin özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın talebini karşılayacağını belirterek, "266 hektarlık alanda kentsel tasarım çalışmasını bitirdik. Burası deniz manzaralı bir yer olacak. Zemini sağlam havası temiz bir bölge. Alt ve orta gelir gurubuna maliyetine konutlar yapacağız" dedi.
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