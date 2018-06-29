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ler renk değiştiriyorsa

ışığı, lerin şeklini ve rengini değiştirebiliyor. Bu durum deri ini tetikliyor. Travmaya uğrayan benin alınması ise riski önlüyor

Benler renk değiştiriyorsa
Yaz aylarında, nedeniyle bedenimizdeki lerin sayısı artabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, rengi ve şekli değişen benlere karşı uyarıyor: " için zararları olmayan benler, renk değiştiriyorsa tehlike çanları çalıyor. Bazı ben tipleri zamanla deri ine dönüşebiliyor. Bu yüzden benleri düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Bir benin kansere dönüşebilmesi için travmaya uğraması gerekiyor.Travmaların başında güneş geliyor. Bu nedenle güneş ışınları, benlerin deri kanserine dönüşme riskini arttırıyor. Güneşin yanı sıra çamaşır lastiği gibi yerlere denk gelen benler de sıklıkla sürtünme ile değişime uğrayabiliyor. Rengi ve şekli değişen benlerin, kanser riskine karşı alınması gerekiyor. 11:00-16:00 saatleri arasında güneşe çıkmamak ve güneş kremi kullanmak riske karşı koruyor."
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