Yaz aylarında, güneş nedeniyle bedenimizdeki benlerin sayısı artabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, rengi ve şekli değişen benlere karşı uyarıyor: "Sağlık için zararları olmayan benler, renk değiştiriyorsa tehlike çanları çalıyor. Bazı ben tipleri zamanla deri kanserine dönüşebiliyor. Bu yüzden benleri düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Bir benin kansere dönüşebilmesi için travmaya uğraması gerekiyor.Travmaların başında güneş geliyor. Bu nedenle güneş ışınları, benlerin deri kanserine dönüşme riskini arttırıyor. Güneşin yanı sıra çamaşır lastiği gibi yerlere denk gelen benler de sıklıkla sürtünme ile değişime uğrayabiliyor. Rengi ve şekli değişen benlerin, kanser riskine karşı alınması gerekiyor. 11:00-16:00 saatleri arasında güneşe çıkmamak ve güneş kremi kullanmak riske karşı koruyor."
Benler renk değiştiriyorsa
Güneş ışığı, benlerin şeklini ve rengini değiştirebiliyor. Bu durum deri kanserini tetikliyor. Travmaya uğrayan benin alınması ise riski önlüyor
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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