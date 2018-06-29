Aydın'da annesinin hastaneden taburcu olduğu gün kansere yakalanan Afra Rabia Demirel (24), hastalığa 2 yıl dayanabildi. Hayatını kaybeden genç kızın acı haberi, herkesi kahretti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olan Afra Rabia Demirel'in annesi Beylühan Demirel, 2015'te meme kanserine yakalandığını öğrendi. O dönem üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Demirel, hastalık sürecinde annesinin yanında olmak istedi. Bu yüzden okulunu dondurarak Aydın'daki bir hastanede tedavi gören annesinin yanına gitti.
'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'
Genç kız, annesinin hastanedeki bakımını üstlendi. Kanser tedavisi gören anne, tedaviye cevap verdi. Doktorlar, Beylühan Demirel'in hastaneden taburcu olmasına karar verdi. Afra Rabia Demirel, annesinin 1 Eylül 2016'da hastaneden taburcu olduğu gün baygınlık geçirdi. Muayene edilen Demirel, yapılan tetkiklerin ardından lösemi hastası olduğunu öğrendi. 2 yıl boyunca Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Afra Rabia'nın durumu önceki gün kötüleşti. Demirel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Talihsiz genç kız, hastalıkla mücadele ettiği dönemde "Hey şey çok güzel olacak" demişti.
'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'
Genç kız, annesinin hastanedeki bakımını üstlendi. Kanser tedavisi gören anne, tedaviye cevap verdi. Doktorlar, Beylühan Demirel'in hastaneden taburcu olmasına karar verdi. Afra Rabia Demirel, annesinin 1 Eylül 2016'da hastaneden taburcu olduğu gün baygınlık geçirdi. Muayene edilen Demirel, yapılan tetkiklerin ardından lösemi hastası olduğunu öğrendi. 2 yıl boyunca Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Afra Rabia'nın durumu önceki gün kötüleşti. Demirel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Talihsiz genç kız, hastalıkla mücadele ettiği dönemde "Hey şey çok güzel olacak" demişti.
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